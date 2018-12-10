Турция обвинила саудовского генконсула в причастности к убийству Хашогджи

Турция назвала генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле соучастником убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.



Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что «Анкара разочарована ответом главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра на требование Турции о выдаче лиц, причастных к убийству Хашогджи», пишет Anadolu.

Напомним, 5 декабря турецкий суд выдал 5 декабря ордер на арест бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, которые подозреваются в причастности к убийству журналиста.

Ранее американская разведка заявила, что убить журналиста Джамаля Хашогджи приказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Из-за обвинений члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд наследовал трон.

