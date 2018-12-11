Татарстанский «Спецстройсервис» реконструирует объект «Транснефти» в Удмуртии за 407 млн рублей

Татарстанское ООО «Спецстройсервис» признано победителем тендера АО «Транснефть-Прикамье» (структура «Транснефти») на реконструкцию нефтеперекачивающей станции «Киенгоп» в Удмуртии. Стоимость контракта составит 407,3 млн рублей.

Реконструкция должна быть произведена с 25 декабря 2018 года по 10 сентября 2019 года, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что тендер на реконструкцию НПС «Киенгоп» структура «Транснефти» (MOEX: TRNF) впервые объявляла в апреле 2018 года, планируя вложить 399,4 млн рублей. В июне победителем было признано татарстанское ООО «Учебно-производственный центр по дефектоскопии и сварке», заключен договор, который впоследствии был расторгнут. В сентябре компания объявила повторный тендер, но ни один заявитель не был к нему допущен, в октябре — еще один, с начальной ценой 410,3 млн рублей. В нем и победил «Спецстройсервис».