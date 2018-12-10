Лаборатории «Нижнекамскнефтехима» стали победителями конкурса «Лучшие товары и услуги РТ»

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Два подразделения управления технического контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим» стали победителями конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». В номинации «Испытательная лаборатория» лучшими признали отдел технического контроля производств углеводородов и их соединений, синтетических полиэфирных смол № 3605 и санитарно-промышленную лабораторию.

Лаборатории оценивали по качеству проведения испытаний и результатам, так как задача отдела технического контроля — следить за качеством сырья, производством и выпуском продукции. В 2017 году отдел технического контроля № 3605 прошел аккредитацию на соответствие требованиям Международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005 в Ассоциации аналитических центров «Аналитика» и подтвердил техническую компетентность в 2018 году.

Специалисты санитарно-промышленной лаборатории занимаются мониторингом экологического состояния воздуха, воды и почвы как на территории предприятия, так и во всех населенных пунктах, прилегающих к городу. Высокое качество исследований гарантирует свидетельство об аккредитации в Национальной системе аккредитации. Кроме этого, в 2014 году лаборатория успешно прошла аккредитацию в Единой национальной системе, а в 2015 и 2017 году подтвердила компетентность на соответствие 94 критериям аккредитации.