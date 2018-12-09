Ростуризм 10 декабря обсудит с Росавиацией и Минтрансом возвращение туристов с Хайнаня

Представители Ростуризма, Росавиации и Минтранса 10 октября обсудят ситуацию с перевозкой туристов «Жемчужной реки» с китайского острова Хайнань.

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что совещание пройдет по инициативе главы ведомства Олега Сафонова. В нем также примут участие руководство туроператора и авиакомпании «ИрАэро», передает "Интерфакс".

Ранее авиакомпания «ИрАэро» сообщила, что приостановила программу полетов на китайский остров Хайнань, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». С острова не могут вылететь около полутора тысяч российских туристов, в том числе жители Казани, Уфы и Самары.



В Ростуризме позднее сообщили, что росссияне смогут улететь домой 11 декабря. Президент Татарстана Рустам Минниханов отреагировал на просьбу туристов из республики, которые оказались в этой ситуации. По его словам, решением проблемы займется руководитель Госкомитета по туризму Сергей Иванов и представитель в Китае.