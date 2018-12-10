Застрявшие в Китае татарстанские туристы могут вылететь в Казань 10 декабря

Туристы из Татарстана, которые с субботы ожидают отправки из китайского Хайкоу в Казань, могут отправиться домой 10 декабря.

В руководстве фирмы «Тревел Дизайнерс», которая представляет в России международную туристическую компанию «Жемчужная река» сообщили, что туристам продлили проживание до момента вылета. Кроме того, все они имеют на руках билеты «ИрАэро» по маршруту Хайкоу — Казань, передает ТАСС.



Всего в Хайкоу находятся 363 туриста из Казани. Общее количество россиян, которые не могут вылететь домой, составляет около 1,5 тысячи человек.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов отреагировал на просьбу туристов из республики, которые оказались в этой ситуации. По его словам, решением проблемы займется руководитель Госкомитета по туризму Сергей Иванов и представитель в Китае.

Сегодня представители Ростуризма, Росавиации и Минтранса обсудят проблему с руководством туроператора и авиакомпанией «ИрАэро».