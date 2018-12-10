Новости общества

01:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику Меркель

00:32, 10.12.2018
Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику Меркель
Фото: ru.wikipedia.org / Olaf Kosinsky

Новый председатель партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику своей предшественницы на этом посту — канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«В январе я намерена провести беседу на тему миграции и безопасности с экспертами и критиками политики в отношении мигрантов и беженцев, чтобы выработать конкретные шаги для улучшения», — заявила она в интервью изданию Bild.

Крамп-Карренбауэр отметила, что программа ХДС на следующих выборах в Европарламент будет основана на результатах этой встречи.

Напомним, что 7 декабря делегаты съезда ХДС во втором туре избрали новым лидером партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты