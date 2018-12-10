Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику Меркель

Новый председатель партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику своей предшественницы на этом посту — канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«В январе я намерена провести беседу на тему миграции и безопасности с экспертами и критиками политики в отношении мигрантов и беженцев, чтобы выработать конкретные шаги для улучшения», — заявила она в интервью изданию Bild.



Крамп-Карренбауэр отметила, что программа ХДС на следующих выборах в Европарламент будет основана на результатах этой встречи.



Напомним, что 7 декабря делегаты съезда ХДС во втором туре избрали новым лидером партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.