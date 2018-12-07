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Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту главы ХДС

19:27, 07.12.2018
Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту главы ХДС
Фото: ru.wikipedia.org / Olaf Kosinsky

Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Во втором туре голосования на съезде в Гамбурге она с 517 голосами победила бывшего председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Фридриха Мерца, набравшего 482 голоса, передает n-tv.

В первом туре вместе с Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем участвовал министр здравоохранения Йенс Шпан.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр вступила в ХДС в 1981 году. С 1999 года работала во фракции ХДС в ландтаге федеральной земли Саар, занимала разные посты в земельном правительстве. С февраля 2018 года Аннегрет Крамп-Карренбауэр занимает пост генерального секретаря ХДС.

Ранее Ангела Меркель заявила, что не будет участвовать в новых выборах главы ХДС.

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