Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту главы ХДС

Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Во втором туре голосования на съезде в Гамбурге она с 517 голосами победила бывшего председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Фридриха Мерца, набравшего 482 голоса, передает n-tv.



В первом туре вместе с Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем участвовал министр здравоохранения Йенс Шпан.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр вступила в ХДС в 1981 году. С 1999 года работала во фракции ХДС в ландтаге федеральной земли Саар, занимала разные посты в земельном правительстве. С февраля 2018 года Аннегрет Крамп-Карренбауэр занимает пост генерального секретаря ХДС.



Ранее Ангела Меркель заявила, что не будет участвовать в новых выборах главы ХДС.