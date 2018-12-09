С начала действия военного положения на Украину не пустили 900 россиян
Украинские пограничники не пропустили в страну 900 россиян с начала действия военного положения. Об этом заявил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
«Включая прошлые сутки, россиян [не пропустили на Украину] — 900… Это всего с начала военного положения», — цитирует его УНН.
Отношения между Россией и Украиной ухудшились после того, как российские пограничники задержали три судна ВМС Украины в Керченском проливе.
После этого Киев ввел на месяц военное положение и запретил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также во въезде в страну стали отказывать женщинам из России.ОбществоВласть
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