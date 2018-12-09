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В ДТП на трассе Чистополь — Нурлат один человек погиб и четверо госпитализированы

10:20, 09.12.2018
В ДТП на трассе Чистополь — Нурлат один человек погиб и четверо госпитализированы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Один человек погиб и четверо госпитализированы после ДТП в Нурлатском районе Республики Татарстан.

Авария произошла накануне поздно вечером на 112 км автодороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат. По предварительным данным водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Opel Astra, которым управлял житель Нурлата.

В результате аварии 36-летний пассажир Lada Granta погиб на месте. Оба водителя, 49-летняя пассажирка Lada Granta и 40-летняя пассажирка Opel Astra госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее в Новошешминском районе Татарстана при столкновении трех автомобилей погибли два человека.

Происшествия Татарстан
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