В ДТП на трассе Чистополь — Нурлат один человек погиб и четверо госпитализированы

Один человек погиб и четверо госпитализированы после ДТП в Нурлатском районе Республики Татарстан.

Авария произошла накануне поздно вечером на 112 км автодороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат. По предварительным данным водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Opel Astra, которым управлял житель Нурлата.

В результате аварии 36-летний пассажир Lada Granta погиб на месте. Оба водителя, 49-летняя пассажирка Lada Granta и 40-летняя пассажирка Opel Astra госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.



Ранее в Новошешминском районе Татарстана при столкновении трех автомобилей погибли два человека.