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В Татарстане в результате массового ДТП погибли два человека

18:23, 08.12.2018
В Татарстане в результате массового ДТП погибли два человека
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Новошешминском районе Татарстана при столкновении трех автомобилей погибли два человека.

Инцидент произошел накануне вечером на 174-м км автодороги Казань — Оренбург. 59-летний водитель BMW Х3 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze, за рулем которого находилась 28-летняя жительница Лениногорска.

После этого BMW врезался в ВАЗ-21043, который ехал следом за Chevrolet. В нем находился 49-летний житель поселка городского типа Нижняя Мактама.

В результате ДТП погибла 58-летняя пассажирка BMW Х3. Также на месте аварии от полученных травм скончался водитель «ВАЗа». Пассажирка автомобиля ВАЗ-21043 с множественными травмами госпитализирована в ЦРБ, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В конце ноября в Новошешминском районе автомобиль ГАЗ-2217 вылетел в кювет. В результате один пассажир скончался на месте.

Происшествия Татарстан
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