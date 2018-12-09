В пяти районах Уфы произойдет отключение воды
В Уфе произойдет отключение холодной и горячей воды в пяти районах города.
Как рассказали в «Уфаводоканале», с 10 по 16 декабря не будет воды в Советском, Октябрьском, Ленинском, Орджоникидзевском и Кировском районах. Со списком адресов можно ознакомиться на сайте предприятия.
Причиной отключения станут ремонтные работы. Администрация Уфы приносит извинения за предоставленные неудобства.
Напомним, ранее в Советском районе Казани без воды остались 150 тысяч человек.Общество Башкортостан
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