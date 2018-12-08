«Ак Барс» на выезде обыграл «Слован» со счетом 2:1

Казанский «Ак Барс» обыграл «Слован» из Братиславы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Братиславе и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. За «Слован» единственную шайбу забросил Патрик Лампер (34-я минута). В составе «Ак Барса» отличились Джастин Азеведо (7-я) и Альберт Яруллин (42-я).

После 38 игр «Ак Барс» идет на 3-м месте в Восточной конференции, имея 57 очков. «Слован» занимает 11-е место в Западной конференции с 23 очками.

Следующую игру казанцы проведут 10 декабря на выезде против рижского «Динамо».

В прошлом матче «Ак Барс» на выезде уступил СКА со счетом 1:5.