«Ак Барс» на выезде уступил СКА со счетом 1:5

Казанский «Ак Барс» проиграл СКА (Санкт-Петербург) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. За «Ак Барс» единственную шайбу забросил Пол Постма (34-я минута). В составе СКА отличились Патрик Херсли (8-я), Сергей Плотников (13-я и 20-я), Андрей Кузьменко (25-я), Наиль Якупов (29-я).

После 37 игр «Ак Барс» идет на 3-м месте в Восточной конференции, имея 55 очков. СКА после 35 игр занимает вторую позицию в Западной конференции с 57 очками.

Следующий матч хоккеисты «Ак Барса» проведут 8 декабря на выезде против «Слована» из Братиславы.

В прошлом матче «Ак Барс» в Казани обыграл «Северсталь». Игра завершилась со счетом 4:2.