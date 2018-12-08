Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче Суперлиги

Казанский «Зенит» сегодня обыграл «Локомотив» из Новосибирска в матче чемпионата России по волейболу 2018/2019.

Игра прошла в Новосибирске и завершилась поражением хозяев со счетом 0:3 (18:25; 22:25; 25:27).

После восьми игр «Зенит-Казань» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 23 очка. «Локомотив» идет на третьем месте с 17 набранными баллами.

Следующий матч казанцы проведут 14 декабря дома против кемеровского «Кузбасса».



В прошлом туре «Зенит»обыграл «Факел». Встреча прошла в Новом Уренгое и завершилась со счетом 0:3 в пользу казанцев.