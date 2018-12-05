Казанский «Зенит» со счетом 3:0 обыграл «Факел»

Казанский «Зенит» сегодня обыграл «Факел» из Нового Уренгоя в матче чемпионата России по волейболу 2018/2019.

Встреча прошла в Новом Уренгое и завершилась поражением хозяев со счетом 0:3 (25:27; 23:25; 18:25).

После семи игр «Зенит-Казань» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 20 очков. «Факел» идет на четвертом месте с 16 очками.

Следующий матч казанцы проведут в гостях против «Локомотива» из Новосибирска. Игра состоится 8 декабря.

Ранее казанский «Зенит» обыграл клуб «Скра» из Польши в третьем матче клубного чемпионата мира по волейболу, но не смог выйти в полуфинал. В трех играх «Зенит» одержал только одну победу и занял 3-е место в группе.