Программа по охране культурного наследия РТ появится к весне 2019 года
Программа по охране объектов культурного наследия РТ будет сформирована к весне 2019 года.
«Весной. Я ставлю в планы весну», — ответил на соответствующий вопрос глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Он отметил, что перед этим программа пройдет ряд согласований с Минстроем РТ, Минкультом РТ и с районами республики.
По мнению Гущина, в программу должны войти восстановление объектов деревянного зодчества и популяризация культурного наследия среди молодежи.
«Есть определенные договоренности и с Министерством образования. Есть намерение выйти на разработку учебно-методического комплекса либо в рамках истории, либо в рамках краеведения», — сказал он в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.
Иван Гущин также рассказал, что президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу по созданию буферной зоны Казанского Кремля. Он пояснил, что она предполагает обязательство сообщать в ЮНЕСКО о новом строительстве.ОбществоКультура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым