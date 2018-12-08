Программа по охране культурного наследия РТ появится к весне 2019 года

Программа по охране объектов культурного наследия РТ будет сформирована к весне 2019 года.

«Весной. Я ставлю в планы весну», — ответил на соответствующий вопрос глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.



Он отметил, что перед этим программа пройдет ряд согласований с Минстроем РТ, Минкультом РТ и с районами республики.

По мнению Гущина, в программу должны войти восстановление объектов деревянного зодчества и популяризация культурного наследия среди молодежи.



«Есть определенные договоренности и с Министерством образования. Есть намерение выйти на разработку учебно-методического комплекса либо в рамках истории, либо в рамках краеведения», — сказал он в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.



Иван Гущин также рассказал, что президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу по созданию буферной зоны Казанского Кремля. Он пояснил, что она предполагает обязательство сообщать в ЮНЕСКО о новом строительстве.