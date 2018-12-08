Новости общества

17:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Программа по охране культурного наследия РТ появится к весне 2019 года

15:55, 08.12.2018
Программа по охране культурного наследия РТ появится к весне 2019 года
Фото: скриншот видео youtube.com

Программа по охране объектов культурного наследия РТ будет сформирована к весне 2019 года.

«Весной. Я ставлю в планы весну», — ответил на соответствующий вопрос глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Он отметил, что перед этим программа пройдет ряд согласований с Минстроем РТ, Минкультом РТ и с районами республики.

По мнению Гущина, в программу должны войти восстановление объектов деревянного зодчества и популяризация культурного наследия среди молодежи.

«Есть определенные договоренности и с Министерством образования. Есть намерение выйти на разработку учебно-методического комплекса либо в рамках истории, либо в рамках краеведения», — сказал он в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

Иван Гущин также рассказал, что президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу по созданию буферной зоны Казанского Кремля. Он пояснил, что она предполагает обязательство сообщать в ЮНЕСКО о новом строительстве.

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты