Иван Гущин: президент Татарстана одобрил создание буферной зоны Казанского Кремля

Глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин заявил, что президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу по созданию буферной зоны Казанского Кремля.

«Сегодня президент (Татарстана) уже поддержал (инициативу), и мы выходим на конкурсные процедуры по разработке буферной зоны Казанского Кремля», — сказал Гущин в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.



По словам Гущина, эта зона предполагает обязательство сообщать в ЮНЕСКО о новом строительстве.

Ранее сообщалось, что казахстанская компания АО «СК «Евразия» может перестраховать Казанский Кремль на общую сумму свыше 5 млрд рублей (почти 28 млрд тенге). Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО будет застрахован от пожара, взрывов, заливов, противоправных действий третьих лиц, различных стихийных бедствий.