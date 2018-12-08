Британские спецслужбы намерены усилить давление на шестерых российских бизнесменов — СМИ

Британские спецслужбы собираются усилить давление на шестерых российских бизнесменов, которых Лондон считает близкими к Кремлю.

По информации The Daily Telegraph, речь идет о Романе Абрамовиче, Игоре Сечине, Алишере Усманове, Олеге Дерипаске, а также Аркадии и Борисе Ротенбергах.

Великобритания планирует усложнить для российских бизнесменов перемещение по Европе, а также ограничить «пространство для маневра» и ведения бизнеса.

Источники издания рассказали, что Лондон намерен передать его спецслужбам стран-союзников в Европе и Северной Америке.

Отмечается, что кампания против российских бизнесменов является частью ответа Лондона на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Ранее сообщалось, что британские активы десятков российских олигархов могут быть конфискованы в качестве новых санкций по делу Скрипалей. В списке фигурирует дочь депутата Госдумы от Татарстана Эльсина Хайрова.