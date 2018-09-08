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Великобритания может конфисковать дом дочери депутата от Татарстана за £22 млн — СМИ

01:30, 08.09.2018
Великобритания может конфисковать дом дочери депутата от Татарстана за £22 млн — СМИ
Фото: скриншот видео youtube.com

Британские активы десятков российских олигархов могут быть конфискованы в качестве новых санкций по делу Скрипалей.

В материале The Daily Mail сказано, что в начале этого года полиция получила новые полномочия. Согласно им, она имеет право конфисковать так называемые «грязные деньги», то есть те средства, законность получения которых их владельцы не смогут доказать. В связи с этим Национальное агентство по борьбе с преступностью готовится отобрать активы более чем у 100 бизнесменов.

В частности, в этом списке фигурирует имущество дочери депутата Госдумы от Татарстана Эльсины Хайровой. Ранее британские СМИ сообщали, что Хайрова купила недалеко от Лондона особняк за 22 млн фунтов стерлингов. Кроме того, у нее имеется квартира в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы Великобритании стоимостью 10 млн фунтов стерлингов.

ОбществоВласть Татарстан
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