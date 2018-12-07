«Россия 1» показала сюжет с участием «дочери» Путина

В программе «Вести в 20:00» 6 декабря на телеканале Россия вышел сюжет с участием Катерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью президента Владимира Путина.

В нем рассказывается о российской технологии, способной «запрограммировать подсознание», которую разработал Институт развития «Иннопрактика». Тихонова дает комментарий как руководитель института.

В сюжете она говорит, что нейроцентр построен на синергии технологий и «на реальном спросе в экономике».

«Действительно, можно сказать, что одновременно человек познает и возможности технологий, и себя одновременно» — отмечает Тихонова.



Стоит отметить, что это первое интервью Тихоновой государственному телеканалу. В 2015 году у нее брало интервью агентство «Интерфакс». Тогда вопрос о возможном родстве с президентом задан не был.

В январе 2018 года агентство Bloomberg сообщило, что Катерина Тихонова рассталась с Кириллом Шамаловым, которого называли ее мужем. На днях стало известно, что Шамалов женился на Жанне Волковой.