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Бывший «зять» Путина женился на Жанне Волковой — СМИ

19:55, 03.12.2018
Бывший «зять» Путина женился на Жанне Волковой — СМИ
Фото: скриншот видео youtube.com

Кирилл Шамалов, которого называли мужем дочери президента России Екатерины Тихоновой, женился на Жанне Волковой.

Как утверждают «Открытые медиа», Жанна Волкова (Шамалова) подала иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей к бывшему супругу, экс-чиновнику московской мэрии Сергею Волкову.

Жанна Шамалова не ответила на запрос «Открытых медиа». Представитель «Ладога менеджмент» заявил, что Кирилл Шамалов не комментирует личную жизнь.

Ранее Кирилл Шамалов продал 17% акций химической компании «Сибур» ее основному акционеру Леониду Михельсону. Доход оценивается в $2,3 млрд.

В январе 2018 года агентство Bloomberg сообщило, что Шамалов расстался с дочерью Путина и с этим связана продажа акций «Сибура».

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