РФБ примет решение по инциденту с капитаном «Уфимца» Исаковым на следующей неделе

Заседание директората РФБ по инциденту с капитаном «Уфимца» Артемом Исаковым и чирлидершей барнаульского «АлтайБаскета» состоится на следующей неделе. Об этом «Реальному времени» сообщила главный специалист департамента проведения соревнований РФБ Мария Смолякова.

— Ситуация непростая, и мы будем с ней разбираться. Когда все члены директората будут в сборе, будет заседание комиссии. На этой неделе уже не успеваем. Значит, на следующей. Каждый случай индивидуален, и разбирается в индивидуальном порядке, учитывая все нюансы. Сейчас мы собираем полную информацию об инциденте в Барнауле, чтобы восстановить полную картину и не делать поспешных, неправильных выводов. Потом спокойно все обсудим и уведомим клубы о принятом решении.

Также Мария отметила, что директорат РФБ может принимать самостоятельное решение, вне зависимости от того, была ли запись от клубов в протоколе или нет.

— Даже если РФБ получит информацию от зрителей, то обязана будет ее проверить и вынести какое-то решение, — заявила Смолякова.

Напомним, что во вторник, 4 декабря, после игры Суперлиги-2 в Барнауле между местным «АлтайБаскетом» и «Уфимцем» (69:76) Артем Исаков после обмена команд рукопожатиями пощупал девушку из группы поддержки за ягодицы. Чирлидерша пожаловалась хореографу, а та — руководству барнаульского клуба.



