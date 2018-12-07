Гендиректором «Ленты» назначен Герман Тинги

Ретейлер «Лента» назначила Германа Тинги на должность генерального директора компании вместо Яна Дюннинга.



С 2013 года Герман Тинга занимал позицию коммерческого директора «Ленты», а до этого работал директором по глобальному категорийному менеджменту и закупкам в сегменте непродовольственных товаров в Metro AG, передает ТАСС.

«Мы рады продвинуть Германа на позицию генерального директора. Он не только вывел работу коммерческой службы на уровень лучших мировых стандартов, но и в целом способствовал достижению высоких операционных результатов», — заявил председатель совета директоров компании Джона Оливера.

«Лента» является одной из крупнейших розничных сетей страны.

Напомним, в Казани на 18 декабря назначены общественные слушания по проекту строительства торговых объектов гипермаркета «Лента» по улице Копылова.

Таким образом, гипермаркет на Копылова станет пятым магазином сети в Казани. Еще один, шестой, возможно, появится в пока еще не построенном ТЦ на Павлюхина.