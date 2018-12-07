«Л`Этуаль» предупредила о риске исчезновения пробников из-за их обязательной маркировки

С декабря 2019 года из российских магазинов могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды, если будет введена маркировка этой продукции.

«С 1 декабря 2019 года пробники пропадут просто с полок, потому что нереально это все маркировать" — заявил замдиректора по логистике компании «Алькор и Ко» (владеет сетью «Л'Этуаль») Андрей Кривенцев.

«Парфюмерная отрасль — это отрасль, в которой есть сэмплы, тестеры-пробники. Все рабочие группы, стартовавшие до нас, такой штуки не имели,— не бывает тестера шубы, не бывает сэмпла обуви» — цитируют его „Ведомости“.



По словам Кривенцева, компания уже обратилась в Минпромторг с просьбой разъяснить ситуацию, однако ответ пока не получен.

Напомним, что в мае правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 2019 года. В этот перечень вошли духи и туалетная вода.