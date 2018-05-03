Правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке
Правительство России утвердило перечень из десяти групп товаров, которые подлежат обязательной маркировке.
«К таким товарам отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и др.», — говорится в пояснительной записке к распоряжению кабмина РТ.
Целью такого решения является снижение оборота контрафактной продукции в стране.
Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Ранее Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку продуктов питания.ОбществоВласть
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