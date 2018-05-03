Новости общества

14:39 МСК
Новости раздела
Общество

Правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке

12:53, 03.05.2018
Правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке
Фото: pixabay.com

Правительство России утвердило перечень из десяти групп товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

«К таким товарам отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и др.», — говорится в пояснительной записке к распоряжению кабмина РТ.

Целью такого решения является снижение оборота контрафактной продукции в стране.

Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Ранее Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку продуктов питания.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также