«Ак Барс» обыграл «Северсталь» со счетом 4:2

Казанский «Ак Барс» обыграл «Северсталь» (Череповец) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра проходила в Казани на «Татнефть Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. В составе гостей отличились Владислав Кодола (3-я минута) и Руслан Карлин (5-я). После этого забивали только игроки «Ак Барса». Заброшенными шайбами отметились Артем Лукоянов (5-я), Алексей Потапов (15-я), Владислав Кара (37-я) и Иржи Секач (56-я).

После 36 игр «Ак Барс» идет на 3-м месте в Восточной конференции, имея 55 очков. «Северсталь» занимает 12-ю позицию в Западной конференции с 22 очками.

В следующем матче, 6 декабря, казанцы сыграют на выезде против СКА.

Ранее «Ак Барс» в Казани победил ярославский «Локомотив». Игра завершилась со счетом 5:3.