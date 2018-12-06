Глава Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов: «Опубликованная «кадровая справка» — это фейк»

Новый глава Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов рассказал, что его «кадровая справка», появившаяся в Сети, является фейком.

«Опубликованная «кадровая справка» — это фейк. Те, кто это сделал, сфотографировали настоящую кадровую справку, после чего отредактировали ее так, чтобы получить «биографию таджикского медбрата» — цитирует Тухтасунова Znak.com.

При этом Тухтасунов подтвердил, что действительно работал медбратом на последних курсах в институте.

»Это была довольно философская работа, потому что она касалась вопросов жизни и смерти. За эту работу мне абсолютно не стыдно" — заявил глава Кадастровой палаты, уточнив, что работал в отделении кардиореанимации и интенсивной терапии.

Ранее в сети появилась фотография приказа главы Минэкономразвития Максима Орешкина о назначении Тухтасунова и его кадровая справка. В ней сказано, что он получил медицинское образование в 2008 году и был медбратом. Затем с 2008 по 2016 год он нигде не работал. Позднее в Росреестре эти данные опровергли.

По информации СМИ, Парвиз Тухтасунов получил повышение, благодаря восстановлению баз и портала Росреестра после технических проблем.