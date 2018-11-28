«Неизвестный таджик» стал главой Кадастровой палаты после спасения Росреестра от краха — СМИ

Назначенный накануне директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра уроженец Таджикистана Парвиз Тухтасунов получил повышение, благодаря восстановлению баз и портала Росреестра после технических проблем.

Сбой возник в центре обработки данных, который Росреестр арендует для размещения информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости. В результате оказалась нарушена работа реестра в 51 регионе России, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Тухтасунову пришлось восстанавливать работоспособность портала Росреестра по предоставлению информации в октябре — ноябре. Виновник случившегося был уволен», — уточнил собеседник.



Быстрый карьерный рост стал причиной информационной травли Тухтасунова. По словам источника, недовольная группа из Росреестра осуществила информационный вброс, назвав Тухтасунова «неизвестным таджиком».

Напомним, что накануне в сети появилась фотография приказа главы Минэкономразвития Максима Орешкина о назначении Тухтасунова и его кадровая справка. В ней сказано, что он получил медицинское образование в 2008 году и был медбратом. Затем с 2008 по 2016 год он нигде не работал.

В Росреестре эти данные опровергли и представили официальную информацию о его деятельности. Последние два года Тухтасунов занимал должность советника руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.