Главой Кадастровой палаты РФ стал 33-летний врач родом из Таджикистана

Директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра назначен 33-летний уроженец Таджикистана Парвиз Тухтасунов.

Ранее в группе «Адские бабки» в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография приказа главы Минэкономразвития Максима Орешкина о назначении Тухтасунова и его кадровая справка. В ней сказано, что он получил медицинское образование в 2008 году и был медбратом. Затем с 2008 по 2016 год он нигде не работал.

В Росреестре эти данные опровергли и представили официальную информацию о его деятельности.

В ней сказано, что с 2011 года по 2016 год Тухтасунов работал в различных коммерческих структурах. В августе — октябре 2016 года был заместителем директора Аппарата управления ФГБУ «Россельхозземмониторинг». С октября 2016 года по ноябрь 2018 года занимал должность советника руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.