Николай Цулыгин: «Для нас это была нужная победа»

Накануне «Салават Юлаев» прервал серию поражений, выиграв в Братиславе у «Слована» — 5:2.



Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин дал оценку этой игре:



— Для нас это была нужная победа, самое главное, хорошая победа. Забили те голы, которые как раз нам были нужны — рабочие, не только красивые, но и трудовые. Ребята — молодцы. После тех поражений, которые у нас были, они поняли, что не все бывает красиво и голы бывают такие, и за счет них выигрываются матчи. Спасибо команде, сегодня здорово отыграли, — сказал наставник.