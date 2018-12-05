«Салават Юлаев» обыграл «Слован» со счетом 5:2

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Слован» из Братиславы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч прошел в Братиславе и завершился поражением хозяев со счетом 2:5. За «Слован» отличились Рудольф Червены (28-я минута) и Адам Лишка (29-я). В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Теему Хартикайнен (6-я), Егор Дубровский (6-я), Петр Хохряков (35-я) и Дмитрий Кугрышев (37-я и 47-я).

После 35 игр «Салават Юлаев» занимает шестое место в Восточной конференции с 42 очками. «Слован» после 37 матчей идет на 10-м месте в Западной конференции, имея в своем активе 23 очка.

В следующем матче 7 декабря уфимцы на выезде сыграют с рижским «Динамо».

В прошлой встрече «Салават Юлаев» на выезде с минимальным счетом уступил «Авангарду».