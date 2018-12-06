Медведев прочитал роман Яхиной «Зулейха открывает глаза»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев недавно прочитал роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Глава правительства признался, что читает деловые бумаги, но недавно ознакомился с романом Гузель Яхиной, а также почитал «Тайные виды на гору Фудзи» Виктора Пелевина и роман о традициях китайских чиновников за авторством Мо Яня «Страна вина».

Об этом Медведев рассказал в рамках интервью российским телеканалам по итогам 2018 года.

Ранее премьер спрогнозировал рост реальных доходов россиян в этом году на 1,6%. Также Медведев прокомментировал пенсионную реформу, назвав решение об увеличении пенсионного возраста в России с 2019 года самым непростым для власти за последние десятилетия.