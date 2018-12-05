Депутаты Госдумы собрали подписи для обжалования пенсионной реформы

Депутаты всех фракций Госдумы, кроме «Единой России», подписали обращение в Конституционный суд, в котором они обжалуют основные положения закона о повышении пенсионного возраста.



В обращении депутаты ссылаются на то, что в России, согласно конституции, не могут быть приняты законы, которые отменяют или умаляют права и свободы людей, передает «Коммерсант».

В юридической службе КПРФ отмечают, что пенсионная реформа может касаться тех, кто только начинает трудовой путь, а не уже работающих граждан, для многих из которых, к примеру родившихся в 1959 и 1960 годах, появляется ранее никак не оговаривавшаяся и ухудшающая их положение отсрочка выхода на пенсию.

Отмечается, что подписи сначала собрала КПРФ, затем к ним в полном составе присоединилась фракция «Справедливой России».

Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года на 5 лет — до 65 мужчинам и 60 лет женщинам.