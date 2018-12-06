Самарский политех потратит 64 млн рублей на разработку сельскохозяйственных роботов на базе КАМАЗа

Самарский государственный технический университет закажет научно-исследовательскую работу по теме «разработка роботизированной системы сельскохозяйственных автомобилей на базе семейства автомобилей КАМАЗ с автономным и дистанционным режимом управления». Этот проект оценивается в 64 млн рублей.

Договор будет заключен с единственным поставщиком — самарским ООО «Поволжская инженерная академия» Юрия Михеева, Андрея Крайнова, Нелли Ткаченко и Елены Яковенко.



Работы должны длиться три года, следует из документации, опубликованной на портале госзакупок. В 2018 году подрядчик проанализирует характеристики и смоделирует движение автомобиля по грунтам сельской местности, сформирует концепции системы диагностики, разработает алгоритмы управления группой роботизированных транспортных средств.

В 2019 году «ПИА» разработает алгоритмы управления роботизированным шасси в режиме дистанционного и автономного маневрирования, а также программную и конструкторскую документацию.

В 2020 году компания разработает программу и методики проведения испытаний, проведет исследовательские испытания, подготовит рекомендации по реализации.