Минэкономразвития планирует принять более 200 мер, снимающих барьеры для бизнеса

Минэкономразвития России планирует до конца 2018 года принять комплекс инициатив, направленных на снижение административных и других барьеров для предпринимателей.



«В самом федеральном проекте [по улучшению предпринимательской деятельности] сидит трансформация делового климата. Мы очень надеемся, что до конца этого года более 200 инициатив будут приняты», — цитирует ТАСС директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства министерства Милену Арсланову.

Отмечается, что речь идет об освобождении от налоговой отчетности предпринимателей, использующих контрольно-кассовую технику, о выработке особых мер поддержки для соцпредпринимателей, а также об участии малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

Ранее бизнесмены Татарстана пожаловались на недоступность кредитных ресурсов. Подробно — в материале «Реального времени».

