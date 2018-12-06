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Минэкономразвития планирует принять более 200 мер, снимающих барьеры для бизнеса

11:10, 06.12.2018 1
Минэкономразвития планирует принять более 200 мер, снимающих барьеры для бизнеса
Фото: pixabay.com

Минэкономразвития России планирует до конца 2018 года принять комплекс инициатив, направленных на снижение административных и других барьеров для предпринимателей.

«В самом федеральном проекте [по улучшению предпринимательской деятельности] сидит трансформация делового климата. Мы очень надеемся, что до конца этого года более 200 инициатив будут приняты», — цитирует ТАСС директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства министерства Милену Арсланову.

Отмечается, что речь идет об освобождении от налоговой отчетности предпринимателей, использующих контрольно-кассовую технику, о выработке особых мер поддержки для соцпредпринимателей, а также об участии малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

Ранее бизнесмены Татарстана пожаловались на недоступность кредитных ресурсов. Подробно — в материале «Реального времени».

ОбществоВластьБизнес
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комментарии

  • Анонимно 11:43
    А в Нижнекамск начались массовые проверки малого бизнеса!
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