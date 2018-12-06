Памятник Георгию Буркову в центре Перми перешел на баланс города

Памятник Георгию Буркову, установленный в центре Перми, передан в муниципальную собственность.

С настоящего времени содержанием монумента известному актеру будут заниматься сотрудники Городского центра охраны памятников, сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Ранее на баланс муниципального учреждения культуры были взяты арт-объект «Счастье не за горами», статуя «землячка Лукьяна» на набережной Камы, бюст Бориса Коноплева на Комсомольском проспекте и мемориальная доска пианисту Юрию Агафонову.

Напомним, в начале сентября в Перми открылся единственный в России памятник актеру Георгию Буркову. Скульптура расположилась на территории строящегося жилого комплекса «Гулливер». Автором памятника выступил пермский скульптор Алексей Залазаев. Все расходы по созданию и установке монумента на себя взяла группа компаний «Кортрос».