В Перми открылся единственный в России памятник актеру Георгию Буркову
Торжественное открытие памятника знаменитому актеру, уроженцу города Георгию Буркову прошло в Перми вечером 8 июня.
Событие было приурочено сразу двум юбилейным датам — 85-летию со дня рождения актера и 295-летию города. Скульптура расположилась на территории строящегося жилого комплекса «Гулливер». Автором памятника выступил пермский скульптор Алексей Залазаев.
Публикация от Pavel Poliakov (@pa.poliakov) 8 Июн 2018 в 4:02 PDT
Монумент выполнен размером в полторы натуры, герой сидит с книгой в руке. Все расходы на себя взяла группа компаний «Кортрос», пишет сайт телеканала «Ветта». Стоит отметить, на открытии присутствовал председатель наблюдательного совета «Реновы» Виктор Вексельберг.
Справка
Георгий Бурков — советский режиссер, актер театра и кино. В 1980 году получил звание заслуженного артиста РСФСР. Прославился благодаря таким фильмам, как «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Одинокая мелодия для флейты».
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