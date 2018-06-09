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В Перми открылся единственный в России памятник актеру Георгию Буркову

14:16, 09.06.2018
В Перми открылся единственный в России памятник актеру Георгию Буркову
Фото: wikimedia.org/Vishnemalinovsk

Торжественное открытие памятника знаменитому актеру, уроженцу города Георгию Буркову прошло в Перми вечером 8 июня.

Событие было приурочено сразу двум юбилейным датам — 85-летию со дня рождения актера и 295-летию города. Скульптура расположилась на территории строящегося жилого комплекса «Гулливер». Автором памятника выступил пермский скульптор Алексей Залазаев.

Монумент выполнен размером в полторы натуры, герой сидит с книгой в руке. Все расходы на себя взяла группа компаний «Кортрос», пишет сайт телеканала «Ветта». Стоит отметить, на открытии присутствовал председатель наблюдательного совета «Реновы» Виктор Вексельберг.

Справка

Георгий Бурков — советский режиссер, актер театра и кино. В 1980 году получил звание заслуженного артиста РСФСР. Прославился благодаря таким фильмам, как «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Одинокая мелодия для флейты».

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