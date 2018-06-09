В Перми открылся единственный в России памятник актеру Георгию Буркову

Торжественное открытие памятника знаменитому актеру, уроженцу города Георгию Буркову прошло в Перми вечером 8 июня.

Событие было приурочено сразу двум юбилейным датам — 85-летию со дня рождения актера и 295-летию города. Скульптура расположилась на территории строящегося жилого комплекса «Гулливер». Автором памятника выступил пермский скульптор Алексей Залазаев.

Монумент выполнен размером в полторы натуры, герой сидит с книгой в руке. Все расходы на себя взяла группа компаний «Кортрос», пишет сайт телеканала «Ветта». Стоит отметить, на открытии присутствовал председатель наблюдательного совета «Реновы» Виктор Вексельберг.