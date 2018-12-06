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В 2018 году полицейские изъяли более 75 кг наркотиков в Пермском крае

08:35, 06.12.2018
В 2018 году полицейские изъяли более 75 кг наркотиков в Пермском крае
Фото: pixabay.com

Полицейские в Пермском крае в 2018 году изъяли из незаконного оборота более 75 кг наркотиков.

Из общего количества изъятых запрещенных средств — более 8,7 кг наркотиков опийной группы, более 45,3 кг каннабисной группы, свыше 22 кг синтетических наркотиков, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Всего было выявлено 3 615 преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из числа зарегистрированных преступлений 2 618 связаны с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, 20 — с содержанием наркопритонов, четыре — с организацией и участием в преступном сообществе, восемь — с легализацией денежных средств. Общая сумма легализованных денежных средств составила порядка 21 млн рублей.

Кроме того, восемь преступлений связаны с культивированием наркосодержащих растений и еще семь преступлений — со склонением к потреблению наркотических средств.

Напомним, в Татарстане число наркоманов сократилось почти на 3% с начала года.

Общество
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