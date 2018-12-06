В Татарстане число наркоманов сократилось почти на 3% с начала года

МВД России по Республике Татарстан сообщило о сокращении числа потребителей наркотиков и психотропных веществ в Татарстане с начала года на 2,9%.

Всего на учете у наркологов в республике состоят 17,4 тыс. человек. Из них 9,1 тыс. с диагнозом «наркомания» и 8,3 тыс.— с диагнозом «пагубное употребление», что на 4,6 и 1% меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, на 15,6% сократилось число случаев смерти от употребления наркотиков. На 8,2% снизилось число граждан, которые совершали преступления в состоянии наркотического опьянения, передает "Коммерсант".

Напомним, что в конце ноября УФСИН по РТ пресекло «новогоднюю» поставку алкоголя и наркотиков в свияжскую колонию.