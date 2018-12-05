«Рубин» проиграл «Локомотиву» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Казанский «Рубин» проиграл московскому «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала Кубка России.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 54-й минуте забил хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука.

Ответный матч «Рубина» с «Локомотивом» состоится 23 февраля 2019 года в Казани. Победитель противостояния встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в паре «Краснодар» — «Ростов».



Напомним, что казанский «Рубин» в 1/8 финала с минимальным счетом обыграл московское «Динамо». Единственный гол тогда забил нападающий «Рубина» Сердар Азмун.