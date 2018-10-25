«Рубин» обыграл «Динамо» в 1/8 финала Кубка России

Казанский «Рубин» обыграл московское «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России.

Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий «Рубина» Сердар Азмун на 49-й минуте матча после передачи Вячеслава Подберезкина.



Таким образом, «Рубин» вышел в 1/4 финала Кубка России, а московское «Динамо» покинуло турнир. На следующей стадии Кубка России подопечные Курбана Бердыева сыграют с победителем пары «Локомотив» — «Енисей».

Напомним, что в 1/16 Кубка России «Рубин» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 1:0, благодаря автоголу бывшего полузащитника казанского клуба, а ныне игрока «Химок» Александра Рязанцева.