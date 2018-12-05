РЖД подготовили концепцию инновационных вокзалов ВСМ Москва — Казань

ОАО «РЖД» подготовило комплексную концепцию инновационных вокзалов и транспортно-пересадочных узлов первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

Представитель «Скоростных магистралей» («дочка» РЖД) рассказал, что для управления вокзалом будет внедрена единая цифровая платформа. Она будет отвечать за системы контроля и безопасности, расчета пассажиропотоков, а также численности персонала и оборудования, передает «РИА Новости».

Для пассажиров будут доступны сервисы финансовых услуг, билетный сервис, а также электронная навигация.



«Единый билет из пункта А в пункт Б позволит воспользоваться услугами перехватывающих парковок и различными видами транспорта. Широко представлены услуги: велопаркинга, каршеринга, такси, автобусного сообщения», — отметили в «Скоростных магистралях».

Ранее РЖД разработали концепт первого высокоскоростного поезда для ВСМ Москва — Казань. Поезд способен функционировать при температуре от –50 +40°С, а его конструкционная скорость составит 360 км/час.