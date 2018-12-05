Пермский ТЮЗ закроется на пять месяцев в 2019 году

Пермский театр юного зрителя закроется на пять месяцев из-за ремонта сцены и зрительного зала.

Планируется, что строители полностью заменят весь планшет сцены, движущиеся поверхности и всю механику, которая функционирует более 50 лет.

Театр будет закрыт на ремонт после майских праздников в следующем году. В это время труппа будет гастролировать по Пермскому краю и другим регионам России. Часть спектаклей пройдет на сценах городских дворцов культуры, также будет подготовлен новый спектакль, сообщает «Эхо Перми».

Бюджет ремонтных работ составит более 40 млн рублей. Обновленный ТЮЗ откроется 4 декабря 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что главный режиссер пермского Театра-Театра Владимир Гурфинкель ушел в отставку.