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Пермский ТЮЗ закроется на пять месяцев в 2019 году

14:33, 05.12.2018
Пермский ТЮЗ закроется на пять месяцев в 2019 году
Фото: culture.ru

Пермский театр юного зрителя закроется на пять месяцев из-за ремонта сцены и зрительного зала.

Планируется, что строители полностью заменят весь планшет сцены, движущиеся поверхности и всю механику, которая функционирует более 50 лет.

Театр будет закрыт на ремонт после майских праздников в следующем году. В это время труппа будет гастролировать по Пермскому краю и другим регионам России. Часть спектаклей пройдет на сценах городских дворцов культуры, также будет подготовлен новый спектакль, сообщает «Эхо Перми».

Бюджет ремонтных работ составит более 40 млн рублей. Обновленный ТЮЗ откроется 4 декабря 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что главный режиссер пермского Театра-Театра Владимир Гурфинкель ушел в отставку.

ОбществоКультура
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