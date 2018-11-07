Главный режиссер пермского Театра-Театра Владимир Гурфинкель сообщил об отставке

Владимир Гурфинкель сообщил о своем уходе с должности главного режиссера пермского Театра-Театра. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мой роман с Театром-Театром подходит к завершению. Спасибо всем тем, с кем мы творили и создавали!» — отметил Гурфинкель.

Добавим, Владимир Гурфинкель работал в Театре-Театре с 2012 года, занимая должности режиссера-постановщика, директора и главного режиссера. Во время «культурной революции» в Перми он был одним из создателей фестиваля «Белые ночи».

Напомним, ранее Мединский уволил директора новосибирского театра, где поставили «Тангейзера». На его место был назначен бизнесмен Владимир Кенхман известный как «банановый король», поскольку его компания JFC являлась одним из крупнейших продавцов фруктов в России.