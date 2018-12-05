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Словакия выслала российского дипломата

13:30, 05.12.2018
Словакия выслала российского дипломата
Фото: pxhere.com

Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионской деятельности.

По словам премьер-министра страны Петера Пеллегрини, дипломата объявили персоной нон грата 22 ноября, после чего в течение 48 часов он покинул страну.

Ранее в Австрии сообщили о шпионаже в пользу России. Подозреваемым в разведдеятельности выступил местный отставной полковник Минобороны. Он дал признательные показания, однако суд отказался его арестовать. Отмечается, что у военного не было доступа к предполагаемым данным.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать эту ситуацию. СМИ тем временем сообщили об еще одном случае шпионажа в Австрии.

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