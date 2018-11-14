Суд в Австрии отказался арестовать подозреваемого в шпионаже в пользу России

Земельный суд Зальцбурга отклонил запрос прокуратуры о заключении под стражу подозреваемого в разведдеятельности в пользу России отставного полковника Минобороны.



Подозреваемый заверил, что не разглашал государственных тайн, заявил его адвокат Михаэль Хофер. Сейчас он на свободе, но должен ежедневно являться в полицию, в противном случае последует задержание, передает «РИА Новости».

«Мой клиент заверил меня, что не разглашал государственных тайн. Он очень рад решению суда. Он не чувствует себя шпионом», — заявил Хофер.

Отмечается, что у военного не было доступа к таким данным.

Ранее сообщалось, что подозреваемый дал признательные показания. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать эту ситуацию. СМИ тем временем сообщили об еще одном случае шпионажа в Австрии.

