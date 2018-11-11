СМИ сообщили об еще одном случае шпионажа в пользу России в Австрии

В Австрии сотрудника контрразведки заподозрили в передаче государственной тайны России.



По информации газеты Kronen Zeitung, под подозрение сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) попал более года назад. Все это время в его отношении велось расследование.



Уточняется, что сотрудник контрразведки имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву.



Мужчине, имя которого не раскрывается, предъявлены обвинения в разглашении гостайны. Ему может грозить заключение на срок до 10 лет. Официальных комментариев издание не приводит.



Посольство России в Австрии также отказалось комментировать эту информацию, передает ТАСС.



Ранее газета Kronen Zeitung сообщила о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала представителя РФ и отменила поездку в Россию. В свою очередь, российское Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру.

Позднее австрийские СМИ написали, что подозреваемый дал признательные показания. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать эту ситуацию.