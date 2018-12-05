В Приволжском районе Казани появится новый сквер

Новое общественное пространство появится в Приволжском районе на пересечении улиц Рихарда Зорге и Братьев Касимовых, по соседству со строящимся жилым комплексом.



Планируется, что на территории будут установлены скамейки для отдыха, малые архитектурные формы, проложены дорожки. Все зеленые насаждения будут сохранены, говорится в сообщении мэрии Казани.

Окончательный проект благоустройства представят весной 2019 года, после чего специалисты приступят к его реализации.

Напомним, за последние годы на благоустройство и строительство новых парков в Казани потратили 4,5 млрд рублей, из них 1,2 млрд — в 2018 году. Городские власти заявили, что на содержание инфраструктуры требуется более 80 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».