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В Приволжском районе Казани появится новый сквер

13:25, 05.12.2018
В Приволжском районе Казани появится новый сквер
Фото: kzn.ru

Новое общественное пространство появится в Приволжском районе на пересечении улиц Рихарда Зорге и Братьев Касимовых, по соседству со строящимся жилым комплексом.

Планируется, что на территории будут установлены скамейки для отдыха, малые архитектурные формы, проложены дорожки. Все зеленые насаждения будут сохранены, говорится в сообщении мэрии Казани.

Окончательный проект благоустройства представят весной 2019 года, после чего специалисты приступят к его реализации.

Напомним, за последние годы на благоустройство и строительство новых парков в Казани потратили 4,5 млрд рублей, из них 1,2 млрд — в 2018 году. Городские власти заявили, что на содержание инфраструктуры требуется более 80 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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