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СК прекратил уголовное преследование пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

13:12, 05.12.2018
СК прекратил уголовное преследование пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского
Фото: facebook.com

Правоохранительные органы закрыли уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского по обвинению в особо крупной растрате.

Ампелонского признали не причастным к инкриминируемому преступлению.

«Мы сумели доказать, что Ампелонский ни в чем не виновен», — передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ампелонского.

Следствие также прекратило уголовное преследование еще ряда фигурантов этого дела.

Ранее Ампелонского и еще двух фигурантов дела о растрате отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. При этом Ампелонский вернулся к работе в ведомстве.

Напомним, об уголовном деле в отношении Ампелонского стало известно 11 октября прошлого года.

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