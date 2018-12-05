СК прекратил уголовное преследование пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

Правоохранительные органы закрыли уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского по обвинению в особо крупной растрате.



Ампелонского признали не причастным к инкриминируемому преступлению.

«Мы сумели доказать, что Ампелонский ни в чем не виновен», — передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ампелонского.

Следствие также прекратило уголовное преследование еще ряда фигурантов этого дела.

Ранее Ампелонского и еще двух фигурантов дела о растрате отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. При этом Ампелонский вернулся к работе в ведомстве.

Напомним, об уголовном деле в отношении Ампелонского стало известно 11 октября прошлого года.