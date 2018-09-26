Пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского отпустили под подписку о невыезде, и он вернулся к работе

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и два других фигуранта дела о растрате отпущены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Адвокат Сергей Седаков уточнил, что мера пресечения была изменена еще 24 сентября. Сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела. После этого его передадут в суд, сообщает «Интерфакс».

При этом, по данным агентства «Москва», Ампелонский уже вернулся к работе в ведомстве.

Напомним, что об уголовном деле в отношении Ампелонского стало известно 11 октября прошлого года. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.